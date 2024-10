O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 está se aproximando, com as provas marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. Ele é o maior exame do Brasil e a principal porta de entrada para o ensino superior, seja em universidades públicas ou privadas, além de ser um dos mais importantes caminhos para bolsas de estudo, como o ProUni, e programas de financiamento, como o Fies.

Este ano, o número de inscritos ultrapassou a marca de 5 milhões, o maior registro desde 2020, o que mostra o crescente interesse dos estudantes em garantir uma vaga no ensino superior por meio desse exame. Se você é um dos milhões de candidatos que enfrentarão essa jornada, é fundamental estar bem preparado e por dentro de todas as informações.

Como será a separação das áreas de conhecimento?

O Enem é dividido em dois dias, sendo que cada um aborda diferentes áreas de conhecimento. A estrutura da prova se mantém a mesma, com 180 questões objetivas e uma redação, distribuídas da seguinte forma.

Primeiro dia (3 de novembro)

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 45 questões, incluindo língua portuguesa, literatura e língua estrangeira (inglês ou espanhol, de acordo com a escolha feita pelo candidato no momento da inscrição).

Ciências Humanas e suas Tecnologias: 45 questões abrangendo história, geografia, filosofia e sociologia.

Redação: Proposta de texto dissertativo-argumentativo sobre um tema de relevância social.

Segundo dia (10 de novembro)

Matemática e suas Tecnologias: 45 questões que envolvem conteúdos de álgebra, geometria, estatística e raciocínio lógico.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 45 questões abordando física, química e biologia.

Vale lembrar que todas as questões são de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, exceto a redação, que exige uma produção textual manuscrita e legível. Esse formato, ao mesmo tempo que exige atenção e leitura cuidadosa, permite aos estudantes desenvolverem uma estratégia sólida de prova.

Que horas começa e termina a prova?

É essencial que os candidatos fiquem atentos aos horários para evitar imprevistos. O Enem segue o fuso horário de Brasília (DF), e os portões dos locais de prova abrirão ao meio-dia (12h) e fecharão às 13h, pontualmente.

A prova terá início às 13h30. No primeiro dia, a prova se estende até às 19h, e no segundo dia, o término será às 18h30.

Se o candidato quiser deixar o local de prova sem o caderno de questões, poderá fazê-lo a partir das 15h30. Caso deseje levar o caderno de questões para casa, deverá aguardar até as 18h, tanto no primeiro quanto no segundo dia.

Como saber onde é o meu local de prova?

A localização do seu local de prova será divulgada na Página do Participante alguns dias antes do exame. Para acessá-la, é necessário utilizar o login do gov.br, com CPF e senha previamente cadastrados. Fique atento a essa informação, pois saber com antecedência onde será sua prova evita surpresas no dia e facilita a organização para chegar ao local sem atraso.

Quando saberei da minha nota?

Após realizar o Enem, a ansiedade para saber o desempenho é normal. O gabarito oficial será disponibilizado no dia 20 de novembro. No entanto, os resultados individuais, ou seja, as notas de cada candidato, só estarão acessíveis a partir do dia 13 de janeiro de 2025.

Essas notas são fundamentais para quem deseja participar de programas como o Sisu, que oferece vagas em universidades públicas, e o ProUni, que concede bolsas de estudo em instituições privadas. Com elas em mãos, os candidatos poderão se inscrever nesses programas e dar o próximo passo rumo ao ensino superior.

