Belo Horizonte pode enfrentar chuva forte com raios e rajadas de vento nesta segunda-feira (28/10). De acordo com a Defesa Civil de BH, as pancadas de chuvas podem ter volume de até 70 milímetros (mm) com ventos de até 50 km/h. O alerta é válido até às 8h de amanhã.

O órgão municipal reforça o alerta para a população evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

A Defesa Civil também orienta redobrar a atenção em áreas de encostas, onde há risco de deslizamentos. Moradores que perceberem rachaduras ou movimentações estranhas no solo devem acionar o órgão pelo telefone 199 imediatamente.

Acúmulo de chuva

A Região Oeste da capital já ultrapassou mais de três vezes o volume de chuvas previsto para o mês de outubro. De acordo com a Defesa Civil de BH, a regional soma 334,4 milímetros (mm) até a manhã desta segunda, enquanto a média climatológica para o mês é de 110,1 mm.

Durante a noite de domingo e esta madrugada, a região acumulou 47,4 mm, que representa 43,1% do valor esperado para outubro, e está sob alerta para risco geológico forte. Além dela, a Região Centro-Sul, que também está sob alerta, foi a que teve maior volume. De 18h até às 6h desta segunda, a regional acumulou 53,1 milímetros (mm) de chuva, quase metade (48,2%) do valor esperado para o mês.

As Regiões de Venda Nova e Norte também acumularam um número considerável, de 34,9 mm e 41,4 mm, respectivamente. Todas as regionais já ultrapassaram a média esperada para outubro.

Risco geológico

A forte chuva registrada em Belo Horizonte no fim de semana acendeu o alerta para o acúmulo de chuvas em algumas regionais. De acordo com a Defesa Civil de BH, o aviso para risco geológico é válido até terça (29/10).

As regionais Oeste, Centro-Sul, Noroeste, Nordeste e Pampulha apresentam alto risco geológico. Já a Região de Venda Nova está sob alerta para risco moderado. Moradores dessas áreas devem se atentar ao grau de saturação do solo e ter cuidado com quedas de muros, desabamentos e deslizamentos.

Recomendações da Defesa Civil