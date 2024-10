Depois das fortes chuvas em Belo Horizonte durante o fim de semana, a capital continua em alerta para pancadas até a manhã desta segunda-feira (28/10). A previsão é de céu nublado com precipitações ao longo do dia, conforme dados da Defesa Civil de BH. A temperatura máxima prevista é de 2ºC e a mínima 17ºC. Já a umidade relativa do ar deverá ficar em torno de 75% durante a tarde.





Mesmo com a possibilidade de chuva forte, o meteorologista Ruibran dos Reis, explica que a tendência é que as precipitações não superem a força da que atingiu a capital nesse sábado (26/10) e causou alagamentos, quedas de barreiras e árvores. Isso porque a frente fria que passou pela Região Metropolitana seguiu para o Norte do estado.





A tendência na capital segue com condições meteorológicas favoráveis a chuvas isoladas, sem intensidade, principalmente no período da tarde até o primeiro domingo de novembro. Ruibran explica que as tempestades dos últimos dias em BH são reflexo de uma frente fria que chegou a Minas Gerais na última sexta-feira (25/10), vinda do Sul do Brasil. O especialista esclarece que a condição atingiu primeiro o Sul do estado e, neste sábado, chegou à Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na noite de sábado, a capital registrou um temporal que alagou ruas e avenidas e causou transtornos. Em um intervalo de apenas duas horas, choveu na Região Oeste o esperado para todo o mês em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, às 21h35 foram registrados 115,2 milímetros (mm) na regional Oeste - a média climatológica para outubro na cidade é de 110,1 mm. Outras regionais também registraram índices significativos, mas em um volume bem menor: na Centro-Sul foram 64,4 mm e na Noroeste foram 57,4 mm. As regionais que menor acumulado de chuvas foram Norte (0,2 mm), Pampulha (14 mm) e Venda Nova (17 mm).







Cuidados





Em meio às condições adversas, a Prefeitura de Belo Horizonte orienta que a população tome alguns cuidados como evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.





Além disso, a Defesa Civil recomenda que a população não atravesse ruas alagadas, ou deixe crianças brincando em enxurradas e próximo a cursos d’água. Por conta da possibilidade de raios e rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores. Atenção especial para áreas de encostas e morros.





Veja a previsão do tempo para BH, segundo o Inmet:





Segunda-feira (28/10): Céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 24ºC e mínima de 17ºC.





Terça-feira (29/10): Céu encoberto com chuva. Temperatura máxima prevista de 23ºC e mínima de 17ºC.





Veja a previsão do tempo para MG, segundo o Inmet:





Segunda-feira (28/10): Encoberto com chuva no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Metropolitana. Demais regiões, parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 37ºC e mínima de 15ºC.





Terça-feira (29/10): Céu encoberto com chuva no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Metropolitana. Demais regiões, parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 37ºC e mínima 14ºC.