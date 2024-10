O trânsito no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, ficou retido na noite deste sábado (26/10) durante o forte temporal que atingiu a cidade. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a rodovia coberta de água.





Nas gravação, um homem que passava pelo local afirma que os dois sentidos da via ficaram interditados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve acionamento para ocorrências no trecho que passa pela capital.





No entanto, a corporação foi acionada para atender a um chamado de queda de árvore na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, na via que sai do Anel sentido Via Expressa.





A forte chuva provocou alagamentos na Avenida Silva Lobo, no Bairro Nova Suíça. Em um vídeo, divulgado nas redes sociais, uma motorista faz um alerta e pede que ninguém entre na via. “O carro já está começando a alagar e eu vou subir para o morro aqui. Vai alagar tudo aqui ó, desespero”, narra a mulher.



Situação semelhante também foi registrada no Bairro Buritis, onde a água invadiu o passeio na Avenida Mario Werneck. Já na Avenida Pedro II, na altura do Bairro Caiçara, na Região Noroeste, os bueiros não aguentaram a pressão da água e transbordaram.

Até quando vai chover?





Belo Horizonte está sob alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento até a manhã deste domingo (27/10), conforme a Defesa Civil municipal. No restante do estado, 441 municípios estão em alerta de perigo para chuvas intensas. O aviso, publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é válido até as 10h deste domingo (27/10).





As regiões abrangidas pelo alerta são: Oeste, Vale do Rio Doce, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana de Belo Horizonte, Central, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Durante o aviso há possibilidade de chuva de até 60 mm/h ou 100 mm/dia. Além disso, há previsão de ventos intensos de até 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Confira dicas de prevenção da Defesa Civil Estadual em casos de chuvas fortes: