Neste fim de semana, o tradicional bairro Santa Tereza, na Região Leste de BH, celebra 124 anos de história. A agenda no Mercado de Origem contempla atrações culturais, música ao vivo, gastronomia e cerveja artesanal neste sábado (26/10) e domingo (27/10), com entrada gratuita.



“Esse evento é uma celebração à alma do Santa Tereza, à sua história rica e à força de sua comunidade. Queremos proporcionar uma experiência multissensorial para todos que passarem por aqui, misturando gastronomia, música e o charme das tradições mineiras”, convida a idealizadora do evento, Miriam Cerutti.



O espaço contempla mais de 30 barracas de quitandas mineiras e uma praça de alimentação diversificada, onde o público pode saborear pratos típicos de Minas Gerais. Na lista musical, que vai do rock ao samba, uma valorização a talentos locais e a homenagem ao berço de grandes nomes do cancioneiro brasileiro, como Milton Nascimento e os integrantes do Clube da Esquina, que têm raízes no bairro.



A programação deste sábado começou as 10h e vai até as 22h, recebendo no palco Giácomo Ferreira, a banda Jeremy, o grupo BH Jovi e a banda Barba Rock, na festa que celebra ainda o aniversário do Motoclube Cadáver.





Neste domingo, o evento vai das 10h às 18h. O destaque são as entregas dos títulos aos "Amigos do Bairro", às 11h, pelas mãos do jornalista Luiz Goes, e do aguardado título de "Embaixadores de Minas", concedido por Edivane Miguel, às 12h.



“Os Embaixadores de Minas são mais que um projeto, uma união de talentos e forças para transformar e valorizar a cultura mineira. Nosso objetivo é empoderar microempreendedores e artistas locais, oferecendo apoio e capacitação para que cresçam e levem o nome de Minas Gerais cada vez mais longe”, explica Edivane Miguel.



A programação segue com o show de Flávio Boca, que convida a artista Lawanda Garcia, às 13h. O encerramento acontece com a apresentação do grupo Back Home Band, a partir das 15h.





A festa de aniversário do bairro começou por uma ação coletiva que envolveu Luis Góes, o promotor de eventos José Márcio Honório, membro da Associação Comunitária do Bairro Santa Tereza, e a paróquia local.

“Tem um viés religioso, é uma festa que comemora também os aniversários de Santa Terezinha do Menino Jesus e de Santa Teresa D'Ávila. Luis Góes e Márcio Honório são moradores do bairro desde que nasceram”, diz Miriam, proprietária do restaurante Mármore 450, localizado no antigo Sobradão da Seresta.

“É um bairro que gerou o Clube da Esquina, o Sepultura, o Skank. É um celeiro de talentos e também uma potência gastronômica, com mais de 80 bares e restaurantes, como o Bolão, uma referência na cidade. Santa Tereza tem muita história. Juscelino Kubitschek frequentava o Sobradão da Seresta. Luis Góes tem mais de dez livros escritos sobre o bairro, conhece tudo daqui”, complementa a empreendedora.



Serviço

Aniversário do Santa Tereza

Sábado (26/10) e domingo (27/10), no Mercado de Origem de Santa Tereza

Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza

Entrada gratuita, a partir das 10h

*Com informações de Daniel Barbosa

