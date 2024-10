Uma pessoa morreu, e duas ficaram feridas, em um acidente na altura de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (26/10).

Informações iniciais dão conta que um Jeep colidiu com um coqueiro e depois capotou na estrada que conecta Jaboticatubas a São José do Almeida, perto da ponte do Maré Mansa.





A morte de um dos ocupantes do carro foi confirmada pela Polícia Militar (PM) e o Samu; a vítima não teve a identidade informada. Um dos feridos está a caminho do Hospital João XXIII, na capital, em estado grave, e o outro é atendido no local do acidente.





Para quem passa pelo trecho, onde há movimentação de viaturas de resgate e aglomeração de curiosos, a recomendação é redobrar a atenção. Polícia Civil e rabecão se encaminham ao local.