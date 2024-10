Um jovem de 19 anos foi executado a tiros na porta de casa no município de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, nesta sexta-feira (25/10). A Polícia Militar (PM) identificou que o atirador, a fim de prosseguir com os disparos, precisou recarregar a arma.



Segundo a PM, a vítima, que morava no Bairro Nossa Senhora Aparecida, estava do lado de fora do imóvel na companhia de um amigo, de 20 anos, e se preparava para ir trabalhar, quando duas pessoas em uma moto se aproximaram e quem estava na garupa iniciou a sequência de disparos.



O rapaz, logo após ser atingido pelos primeiros tiros, correu para o interior do imóvel. O atirador prosseguiu com os disparos ao seguir a vítima, que foi encontrada morta pelos policiais na cozinha da residência, segundo a ocorrência policial.







Devido à quantidade de disparos, as autoridades concluíram que a arma foi recarregada. A perícia da Polícia Civil recolheu cerca de 20 estojos de munição de calibre 380 e constatou cerca de 15 perfurações no corpo do jovem.





De acordo com a PM, a vítima tinha passagens pela polícia por crimes como homicídio e tráfico de drogas. No entanto, ainda não há informações sobre a motivação para o assassinato, o que será apurado em investigação a cargo da Polícia Civil.

O outro rapaz, amigo da vítima que estava no local na hora do ataque, também acabou atingido. Na ocasião, o atirador determinou que ele fosse embora. A bala atravessou o braço dele e ficou alojada no tórax. Com isso, o jovem precisou passar por cirurgia. Ele não corre risco de morte.

Até o fechamento desta publicação, os suspeitos do crime não haviam sido identificados pela polícia.