Em Belo Horizonte e Uberaba, no Triângulo Mineiro, as passagens de ônibus serão gratuitas neste domingo (27/10), durante o segundo turno das eleições municipais deste ano. A medida é válida para o transporte intermunicipal urbano e metropolitano.





A gratuidade no transporte público é garantida pela Emenda à Constituição nº 115, de 12/07/2024. As passagens serão gratuitas durante todo o dia de votação, sem a necessidade de apresentação de título de eleitor ou comprovante de voto.

No transporte coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), o usuário deve registrar a viagem por meio do cartão Ótimo. Para os passageiros que já têm direito ao passe livre, como os idosos acima de 65 anos, a apresentação dos documentos normalmente exigidos continua obrigatória.

As linhas intermunicipais de caráter urbano que oferecerão gratuidade neste domingo são: 10331 - Belo Horizonte - Sete Lagoas, via BR-040 (C.URBANA); 10332 - Belo Horizonte - Sete Lagoas, via Pedro Leopoldo (C.URBANA); e 4626A - Uberaba - Delta, via BR-050.

Metrô Grande BH



O metrô que atende Belo Horizonte e a Região Metropolitana também funcionará gratuitamente. Das 5h15 às 7h, o intervalo entre as viagens será de 15 minutos; das 7h às 18h, os trens circularão a cada dez minutos; e das 18h às 23h, a cada 15 minutos.