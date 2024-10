Um homem que roubou um ônibus e bateu em um carro e uma van, causando a morte de uma pessoa e ferindo outras três na BR-040, foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio. O acidente aconteceu em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no dia 16.

A investigação mostrou que o caso não pode ser considerado um acidente de trânsito. A teoria diz que o homem, em surto psicótico, queria se matar. Ele será responsabilizado por colocar outras vidas em risco ao causar a colisão, já que a Polícia Civil acredita que o homem “usou o ônibus como arma”. No dia anterior, o suspeito tentou suicídio com uma pedra no pescoço, mas a corda arrebentou, de acordo com a investigação.

O delegado Rodrigo Rodrigues, responsável pelo inquérito do caso, conta que o indiciado apresentou diversos sinais de instabilidade emocional e psicológica ao longo da vida, sem nunca ter tido tratamento. "Esse rapaz foi dando sinais na adolescência, na pré-adolescência, na vida adulta, e não teve um acompanhamento ou tratamento. E acabou gerando isso daí. O direito penal e a cadeia não vão resolver o problema dele, mas, por outro lado, o mal causado foi imenso. E a Justiça terá que lidar com isso", detalhou.

Apenas 30 minutos se passaram entre o roubo do ônibus, em um ponto final do Bairro Granja Verde, em Betim, e o acidente, ocorrido em frente à Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima. O registro do tacógrafo indica que o coletivo estava a 120 km/h no momento da colisão. Na ocasião, policiais militares, alertados pela empresa do veículo, perseguiam o ônibus, que tinha rastreador.

O indiciado afirmou à TV Alterosa, logo após o incidente, que estava decidido a acabar com a própria vida. Ele, então, jogou o coletivo para a contramão da rodovia e bateu em uma van, que, por sua vez, atingiu um carro. O condutor do veículo de passeio morreu, enquanto sua esposa, que era a passageira, se feriu. Os dois ocupantes da van saíram ilesos.





Saúde mental





No momento da colisão, o suspeito estava em surto psicótico, conforme aponta a investigação. Algum tempo antes, o relacionamento entre ele e sua então namorada havia terminado. Mesmo separados, ele decidiu se mudar para ficar mais próximo da ex-companheira, que é portadora de uma doença terminal. O pai dele, de 84 anos, não concordou com a decisão e não permitiu que o filho usasse seu carro para a mudança.

Houve uma discussão familiar e, nesse momento da briga, o suspeito saiu de casa. Ele esmurrava as paredes da residência e tentou agredir os pais. Depois, dirigiu-se ao local do ônibus, furtou o veículo e iniciou seu trajeto em direção à BR-356 e à BR-040, detalha o delegado.

O indiciado não tem antecedentes criminais e, até então, possuía apenas registros por porte de drogas. Aos policiais, confessou ser usuário de maconha. O delegado Rodrigo Rodrigues defende que o caso sirva como alerta para a importância dos cuidados relacionados à saúde mental.

“O nosso alerta é para esse cuidado, para chamar a atenção para essa situação que foi evoluindo. Esse rapaz evoluiu, infelizmente, nessa condição emocional, que agora merece e vai receber um tratamento de análise na instância própria da Justiça”, defende.

Dolo eventual

O inquérito policial indiciou o suspeito por quádruplo homicídio, sendo três tentativas e uma morte. A pena pode chegar a 80 anos. Devido ao estado de surto do suspeito no momento do incidente, a Justiça poderá decidir se aplicará uma pena menor.

“O que se precisa pesar é o quanto essa alteração retira a capacidade e a consciência do dano que ele queria causar. O nosso entendimento, até então, é de que ele era consciente. Ele buscava o resultado. Ele aceitou o mal que ele causou a várias pessoas, colocou em risco conscientemente, para atingir um objetivo que ele tinha, que era extinguir a própria vida”, detalha o delegado.

O suspeito foi preso em flagrante ainda no local do acidente e, desde então, está detido na Penitenciária de Nova Lima, onde cumpre pena preventiva, que, diferentemente da temporária, não tem limite de duração.

