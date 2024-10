A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (25/10), um homem de 66 anos suspeito de importunação sexual em um hospital de Juiz de Fora, na Zona da Mata. O caso foi revelado durante a operação Centro Seguro, conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que estava no local para ouvir outra vítima em um inquérito em andamento.

Enquanto a equipe estava na unidade hospitalar, uma mulher de 31 anos se aproximou dos policiais e relatou que havia sido importunada sexualmente momentos antes pelo suspeito. Segundo o relato, o homem, que estava no hospital acompanhando a ex-esposa internada, teria se aproveitado da situação para assediar outra paciente.

De acordo com testemunhas, essa não seria a primeira ocorrência de comportamento inadequado do suspeito. Nos dias anteriores, ele também teria praticado o mesmo crime contra uma idosa de 82 anos, internada em um leito próximo ao da ex-esposa. Após as novas denúncias, o homem foi preso e encaminhado ao sistema prisional.

A PCMG informou que um inquérito policial será aberto pela Deam de Juiz de Fora para apurar o caso de estupro contra a idosa, além das acusações de importunação sexual. As investigações seguem para esclarecer a extensão dos crimes e a conduta do suspeito.

