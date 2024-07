O casal de golpistas recebia adiantamento pelo serviço, mas não entregava as piscinas. Prejuízo aos clientes é estimado em mais de R$ 200 mil

Um casal foi preso pela Polícia Civil (PCMG) na última terça-feira (9/7) suspeito de estelionato em um golpe de instalação de piscinas em condomínios da Grande BH. O homem, de 44 anos, e a mulher, de 26, faziam anúncios de venda das piscinas, via rede social, e recebiam valores de adiantamentos do trabalho pelos clientes, mas não entregavam o serviço.

O casal teria arrecadado mais de R$ 200 mil por meio do golpe.

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (10/7), o delegado Matheus Henrique Rezende, da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Sabará, na Região Metropolitana de BH, deu detalhes do modus operandi do casal. “(Os dois) chegavam a instalar a primeira piscina, ganhavam a confiança dos vizinhos e faziam festa na inauguração, porém era um ardil para ganhar confiança. Tanto que as vítimas são vizinhas de pessoas que eles, de fato, realizaram a instalação”, explica o delegado.

Os suspeitos pediam adiantamento em torno de 50% do valor do serviço, que custava, em média, R$ 25 mil. Depois que o pagamento caía, o casal atrasava a entrega e, quando questionado, inventava desculpas, até que, então, bloqueava os clientes de fazerem contato, dificultando as cobranças.

Os investigados também prometiam descontos para quem pagasse à vista. Uma vítima chegou a firmar o serviço, mas não teve a piscina entregue, ficando com um prejuízo de quase R$ 20 mil.

A investigação aponta que a maior parte do dinheiro arrecadado com os golpes foi usada pelo casal para “ostentar”.

“A gente reparou que todo o dinheiro que eles angariaram (...) foi usado para fazer viagens. Tem viagem para resorts no Nordeste, Capitólio. Também frequentaram muitas festas, sempre regadas a muito uísque”, detalha o delegado.

Investigação está sendo conduzida pela 2ª Delegacia de Sabará TV Alterosa

Mais vítimas

O casal foi indiciado por estelionato e associação criminosa - as penas dos crimes podem, juntas, chegar a oito anos de prisão. Ambos foram presos na última terça-feira (9/7). A mulher foi capturada em Belo Horizonte, e o homem, que já teve uma condenação por tráfico de drogas, foi encontrado em Esmeraldas, na Grande BH. Outro homem, de 33 anos, envolvido no esquema, segue foragido.

Até o momento, foram identificadas nove vítimas, que já prestaram depoimento. Uma fábrica de piscinas, onde os suspeitos levavam clientes para ver o mostruário, também foi lesada e chegou a ter um prejuízo de R$ 57 mil. Trabalhadores que prestavam serviços para a dupla, como entregadores, foram outros enganados.

De acordo com o delegado Matheus Rezende, a suspeita disse, em depoimento aos policiais, que continuou praticando o golpe mesmo após pedir ao companheiro para que parassem. “A investigada presa declarou que eles já sabiam que não tinham como arcar com o custo. Na verdade, já faziam o serviço na intenção de enganar as pessoas”, relata.

A Polícia Civil acredita que pode haver mais vítimas devido às movimentações financeiras do casal. A orientação é que pessoas que foram lesadas pelos suspeitos façam o registro da ocorrência e procurem a delegacia de Sabará.