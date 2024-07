Um revólver escondido junto a uma tomada de luz na parede. Outras duas, enterradas no quintal da casa, à Rua Capitão Carlos Gonzaga, no Bairro Cachoeira, em Unaí, no Noroeste mineiro. Além disso, mais de 200 balas apreendidas pela Polícia Militar, ao cumprir um mandado de busca e apreensão, na terça-feira (9/7). Também foram apreendidos R$ 32.600 em dinheiro.





O dinheiro e uma das armas foram encontrados em um compartimento secreto, na parede da casa. Na verdade, a tomada era só a camuflagem de um cofre. A arma estava atrás de uma das paredes e em seu interior, o dinheiro.

O alvo dos mandados, um homem de 36 anos, dono da residência. Ele acompanhou as buscas feitas pela PM, que desconfiou da tomada, que não estava embutida na parede, mas sim, elevada, protegida por uma caixa de metal.





Para descobrir as armas, primeiro, na parede, a PM utilizou uma marreta e um formão, quebrando a lateral. Já as armas enterradas foram descobertas a partir da utilização de um detector de metais. Além dos dois revólveres, enterrados, foram encontradas as balas.





Foi dada voz de prisão em flagrante ao dono da residência. O homem, que foi levado para a delegacia, cumpria pena em regime semiaberto por homicídio e também tinha passagens por posse ilegal de arma e tráfico de drogas.