Um incêndio às margens da rodovia LMG-800, no km 8, próximo a pista de voo do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, atrapalha a visibilidade dos pilotos nesta quarta-feira (10/7). Segundo informações preliminares, o fogo começou por volta de 11h20 e avançou ao redor do sítio aeroportuário.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma equipe se deslocou para o aeroporto para combater o incêndio de grandes proporções em uma área de vegetação. Segundo os militares, a fumaça está atrapalhando a visibilidade dos pilotos.

Em nota, o BH Airport informou que está em ação para combater o incêndio junto aos bombeiros e à equipe de manutenção, além de realizar monitoramento com drone e câmeras de segurança.

O aeroporto continua operando normalmente, com pousos e decolagens pela cabeceira 34, que está na direção oposta à área afetada pela fumaça.

