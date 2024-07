As alterações são por conta da revitalização da Via Permanente do sistema metroviário

A partir deste sábado (13/7) o Metrô BH terá alterações na operação e intervalo de trens. Ao todo, as mudanças irão durar ao menos dez dias e também vão afetar a baldeação na Estação Central. As alterações são por conta da revitalização da Via Permanente do sistema.





Nos próximos dois finais de semana, sábado (13/7); domingo (14/7) e sábado (20/1); domingo (21/7) os trens irão funcionar com intervalo de 20 minutos. Já de segunda a sexta, os trens vão circular com intervalos de 13 minutos nos horários de pico (das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h) e de 18 minutos nos demais períodos (das 5h15 às 6h, 8h às 16h30 e das 19h às 23h) em todas as estações.





A baldeação na Estação Central também será afetada. Com isso, não terá baldeação fora dos horários de pico. Nos dois sentidos, os usuários deverão desembarcar do trem e embarcar na via oposta. Na Estação Santa Efigênia, o trânsito irá circular em uma só via. Por isso, será necessário que os passageiros verifiquem o sentido do trem antes de embarcar.

De acordo com a concessionária responsável pela administração do transporte sob trilhos da Região Metropolitana de Belo Horizonte essa é uma das atividades mais complexas programadas para acontecer durante a revitalização do sistema. Isso porque acontecerá entre dois trechos em operação, um responsável pela carga e outro pelo metrô.





Segundo a concessionária, a escolha da data levou em conta o período de férias escolares, quando a circulação de pessoas no metrô é reduzida.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice