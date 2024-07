Um acidente envolvendo dois ônibus da linha 62 do transporte público deixou ao menos cinco feridos na Avenida Silviano Brandão, no bairro Floresta, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (10/7).

Leilão da PRF: saiba como comprar os mais de 670 veículos apreendidos

Quatro mulheres, de 21, 28, 29 e 36 anos, foram levadas pelo SAMU para atendimento médico. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. A quinta pessoa ferida, segundo a PM, dispensou atendimento hospitalar.



Ainda de acordo com a Polícia Militar, um dos ônibus envolvidos no acidente saiu do local pouco antes da chegada dos militares. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que um dos motoristas seguiu viagem, orientado pelo consórcio, quando deveria ter ficado para a verificação da ocorrência junto aos órgãos de segurança.





Agentes da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (SUMOB) acompanharam a viagem e foram até o motorista, que foi orientado a voltar ao local do acidente e prestar os esclarecimentos.

"As autorizações de tráfego de ambos os ônibus envolvidos no acidente estavam em dia, mas foram recolhidas até que os veículos passem por ajustes. Também será realizada uma nova vistoria para que os veículos voltem a operar e assim garantir as condições de segurança aos passageiros", informou a PBH.

Uma faixa da avenida no sentido Centro está interditada e um dos ônibus segue na via. A ocorrência segue em andamento.