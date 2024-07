A Superintendência de Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais (SPRF-MG) vai promover o leilão de 674 veículos conservados entre os dias 26 e 27 de julho, às 8h30, por meio do site do Leiloeiro Público. Pessoas físicas e jurídicas podem participar.

Também serão leiloadas no mesmo horário 2.094 sucatas de 31 de julho a 3 de agosto. A aquisição nessa modalidade, porém, só pode ser feita pelos inscritos no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) que exerçam atividades no ramo de desmonte ou destruição de veículos.

Conforme a PRF, os veículos classificados como conservados são aqueles “passíveis de recuperação e com possibilidade de receber documentação para regularização, tendo condições de voltar a circular em via pública”. Os interessados em dar lances devem se cadastrar no site do leiloeiro com pelo menos 48 horas de antecedência.

Os endereços dos locais onde os veículos estão disponíveis para visitação podem ser consultados nos anexos I e II do edital. Todos os interessados em participar da visitação devem realizar o cadastro no site do leiloeiro e o agendamento pelo e-mail "leiloes@dgleiloes.com.br".

A equipe do site do leiloeiro está disponível para auxiliar com o cadastro e tirar dúvidas por meio de ligação para 0800 278 7431 – número que também funciona como WhatsApp.

Veja os lotes disponíveis nos links abaixo:

Conservados (26/7): danielgarcialeiloes.com.br/leilao/4936/lotes

Conservados (27/7): danielgarcialeiloes.com.br/leilao/4931/lotes

Sucatas (31/7): danielgarcialeiloes.com.br/leilao/4932/lotes

Sucatas (01/8): danielgarcialeiloes.com.br/leilao/4933/lotes

Sucatas (02/8): danielgarcialeiloes.com.br/leilao/4934/lotes

Sucatas (03/8): danielgarcialeiloes.com.br/leilao/4935/lotes