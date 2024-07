A suspeita teria tentado matar a filha por estrangulamento e jogado a menina em um córrego no Bairro Jardim Teresópolis

Uma mulher, de 28 anos, foi presa preventivamente suspeita de tentar matar a filha, de 7, em Betim, na Grande BH. O crime aconteceu na sexta-feira (5/7), mas foi divulgado nesta terça-feira (9/7) pela Polícia Civil de Minas Gerais.







A suspeita teria tentado matar a filha por estrangulamento e jogado a menina em um córrego no Bairro Jardim Teresópolis. A filha teria sido resgatada por vizinhos. A tia da criança procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Betim para fazer a denúncia.

De acordo com a PCMG, diante da gravidade dos fatos, requereu um mandado de prisão que foi concedido pela Justiça e cumprido ainda na sexta-feira (5/7). A polícia informou que continua com as investigações para apurar se a criança sofreu outros tipos de abuso.