Dupla ainda roubou carro do vigia

O vigia de um posto de combustíveis em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foi agredido e feito refém por ladrões que invadiram a empresa na noite dessa segunda-feira (8/7). O objetivo deles era roubar o dinheiro que estava no cofre do local. Ninguém foi preso até agora.



O crime aconteceu na avenida Afonso de Queiroz. O homem que fazia a segurança do lugar foi rendido por dois homens com uma arma. Ele estava em uma guarita, invadida pelos ladrões. Eles deram uma coronhada na vítima e o prenderam no próprio carro.





Um dos ladrões ficou vigiando a vítima, e o outro entrou no escritório do posto. Lá, o bandido usou uma marreta para arrombar o cofre do estabelecimento e encontrou R$ 1.522 em dinheiro.





A dupla de invasores usou o carro do vigia para fugir, ainda com o homem dento do veículo. Segundo o segurança, eles rodaram aproximadamente dois quilômetros pela rodovia BR-354 e entraram em uma estrada vicinal, onde a vítima foi deixada. O carro também foi roubado.





O trabalhador teve que voltar a pé até o posto, após o roubo, e a Polícia Militar foi acionada.





A vítima ainda precisou de atendimento médico por causa de um ferimento na cabeça causado pela coronhada.





Imagens das câmeras de segurança do postos podem ajudar a polícia a identificar os ladrões.