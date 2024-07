As obras de segurança viária na MG-010, rodovia conhecida por ser parte do trajeto para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, entram em nova etapa. Até o dia 13 de julho, das 8h às 17h, uma das faixas no trecho entre os quilômetros 12 e 18 ficará interditada no sentido aeroporto, em Confins, na Região Metropolitana.





A nova fase das intervenções prevê a instalação de delimitadores cilíndricos, dispositivos que têm a função de melhorar a percepção de espaço dos condutores e inibir transposição de rodovia em locais inadequados.





Além da MG-010, a MG-424 também possui intervenções em razão de uma troca de defensas. As interdições acontecem até 14 de julho, das 7h às 17h, no trecho compreendido entre os kms 0 e 20.

Os trechos em obras contam com a presença de colaboradores nas vias, que realizam a sinalização para os motoristas. O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) orienta os condutores a reduzirem a velocidade e redobrar a atenção.





Para quem circula no sentido Aeroporto de Confins, a orientação é sair um pouco mais cedo de casa, já que as obras podem causar retenção na rodovia.





Os trabalhos começaram em maio deste ano e fazem parte de um pacote de intervenções que prevê a revitalização da sinalização e dos dispositivos de segurança viária em mais de 42 quilômetros de vias.





Com finalização prevista para setembro, as intervenções incluem a MG-010, entre o trevo da Vilarinho ao trevo de Lagoa Santa, com 18,10 quilômetros; a LMG-800, acesso para Lagoa Santa, com 4,24 quilômetros; e em 20 quilômetros da MG-424, trecho entre o entroncamento da MG-010 até Pedro Leopoldo.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice