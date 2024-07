Acidente entre carro e moto, no cruzamento de Avenida Getúlio Vargas e Rua Professor Morais, no bairro Funcionários, em BH

Uma motociclista fraturou as duas pernas ao se envolver em um acidente com um carro na Rua Professor Moraes, esquina com Avenida Getúlio Vargas, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã de terça-feira (9/7). O acidente complica o trânsito no Bairro Funcionários e os motoristas enfrentam grande congestionamento na região.

Segundo uma pedestre que atravessava no momento do acidente, a motorista do carro "furou o sinal" e acertou a motociclista que passava pela Avenida Getúlio Vargas. Ela também informou que uma ambulância de Ribeirão das Neves, na Grande BH, passou pelo local no momento do acidente e prestou os primeiros socorros à motociclista até a chegada do Samu, que demorou cerca de 40 minutos após ser acionado.

Segundo a Polícia Militar, a motociclista informou aos militares que passou no sinal verde e depois só viu o carro vindo na direção. Já a motorista deu a versão que passou no sinal ainda em amarelo. A motorista do carro não quis conversar com a reportagem e chorava bastante enquanto os paramédicos faziam o atendimento da vítima.











A Polícia Militar também está no local coletando informações dos envolvidos para registro de boletim de ocorrência.

Matéria em atualização