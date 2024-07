Atropelamento aconteceu na Avenida Cula Mangabeira, no Bairro Santo Expedito, em Montes Claros

Um carro desgovernado atropelou, pelo menos, cinco pessoas, em cima da calçada, em frente a um bar em uma avenida de Montes Claros, no Norte de Minas, na noite desta segunda-feira (8/7). Três delas estão em estado grave.

O atropelamento aconteceu na Avenida Cula Mangabeira, no Bairro Santo Expedito, próxima à rotatória da via que dá acesso ao Montes Claros Shopping Center e ao terminal rodoviário local.

O carro envolvido no acidente é uma Fiat Toro. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o veiculo era conduzido por um policial militar (um capitão) reformado que sofreu um mal súbito e perdeu o controle da direção.

O motorista também ficou ferido no acidente, com suspeita de traumatismo craniano, e foi levado ao hospital. Ainda conforme a PM, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

De acordo com informações de testemunhas, as vítimas do acidente estavam jogando baralho em uma mesa em frente ao bar, na calçada, quando foram atropeladas pela Fiat Toro.

As vitimas foram levadas para o Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) e a Santa Casa de Montes Claros. A ocorrência ainda continua em andamento na noite desta segunda-feira.