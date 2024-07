Um homem de 23 anos morreu nesta segunda-feira (8/7) depois de tentar matar a facadas a companheira, de 21, e o filho do casal, um bebê de 2 meses, na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. A criança foi socorrida em estado grave, e o quadro de saúde da mãe é estável, informou a Polícia Militar do município. O suspeito cumpria pena por estupro.

Por volta das 9h, a PM recebeu uma ligação informando que uma mulher estava correndo com o filho nos braços no meio da rua, no Bairro Bethânia, gritando por socorro. As vítimas estavam ensanguentadas.

Quando os militares chegaram ao local, mãe e filho, que tinham cortes no pescoço, já haviam sido levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por um morador. Posteriormente, a criança foi transferida em estado grave ao Hospital Márcio Cunha, no município.

Suspeito morre na UPA

O marido e pai do bebê seria o responsável pelo crime e ainda estaria dentro do imóvel, pois nenhum morador o viu sair, informou uma vizinha da vítima à PM. Logo, após tentativas de contato, a polícia arrombou as portas para acessar os cômodos da casa que estavam trancados.



Em um dos quartos, o suspeito foi encontrado caído ao chão. A PM disse que ele tinha cortes no pescoço e estava se debatendo, apresentando “evidências de ingestão de substâncias desconhecidas”.

O homem foi encaminhado à UPA, onde o óbito foi atestado. O suspeito foi preso em 2022 pelo crime de estupro e havia recebido o benefício de trabalho externo no início deste ano. A polícia não deu outros detalhes.

Marido havia prometido “surpresa”, diz vítima

Na unidade hospitalar, a mulher disse aos policiais que o marido havia prometido no dia anterior uma “surpresa”. A vítima, segundo contou, pensou se tratar de algo positivo, porque não havia ocorrido nenhum desentendimento recente entre eles. Apesar disso, a PM informou que o casal tinha um relacionamento conturbado, marcado por brigas quase que diárias.





De acordo com o depoimento, ele teria jogado água quente pela manhã no ouvido da esposa, que desmaiou. Ao recobrar a consciência, a mulher notou que ela e o filho haviam sido esfaqueados, quando deixou a casa, pediu ajuda aos vizinhos e foram socorridos.

A motivação para o crime, no entanto, ainda é desconhecida, pois não foi possível seguir com o depoimento da vítima em decorrência de seu estado emocional.