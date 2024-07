Prefeitura de Belo Horizonte faz obra nos encontros da Avenida do Contorno e da Amazonas

Com objetivo de diminuir os congestionamentos em duas das principais avenidas de Belo Horizonte, a prefeitura da capital está construindo uma alça de acesso no cruzamento da Avenida Amazonas e da Avenida do Contorno, na Região Oeste da cidade.





As obras já começaram e, até o momento, não há informação de prazo para finalização. O trecho é marcado por congestionamentos e intenso fluxo de carros e ônibus, principalmente em horário de pico.





Conforme informado ao Estado de Minas, a intervenção acontece em um espaço onde havia um lote vago. A reportagem pediu um posicionamento para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.





Matéria em atualização