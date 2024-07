A Polícia Civil de Minas Gerais busca identificar donos de celulares que foram furtados em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, durante feira agropecuária em maio. Quase 40 deles foram encontrados em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, após a prisão de duas pessoas.



Ao todo, 13 aparelhos ainda não tiveram os donos encontrados. Eles são parte dos 36 smartphones de marcas diversas apreendidos em operação policial desencadeada após diversos furtos no Parque de Exposições de Patos de Minas, durante a Fenamilho 2024.

Com informações de um caso, a Polícia Civil conseguiu desarticular um grupo que fez diversos furtos de celulares. Mas um homem e uma mulher fugiram para Uberlândia, onde foram presos em um hotel. A suspeita é que o grupo esteja envolvido no roubo de 50 aparelhos apenas na feira do Alto Paranaíba.

Os aparelhos que ainda não foram reivindicados podem ser solicitados na Delegacia de Uberlândia. O atendimento pode ser agendado via WhatsApp pelo número (34) 3228-4320. Será preciso a apresentação de nota fiscal, comprovante de compra ou a caixa do aparelho, se disponível, bem como o registro de boletim de ocorrência policial.

Na ausência desses documentos, a polícia realizará uma verificação da posse do celular mediante depoimento e acesso com senha ao aparelho, além da conferência de arquivos pessoais. Recomenda-se também que o proprietário leve o carregador do celular, pois os aparelhos estão lacrados após a realização do laudo pericial e sem bateria.