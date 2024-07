Idoso foi localizado por populares, caído em via do Bairro Nossa Senhora de Lourdes, com diversas lesões na região da cabeça e perdendo muito sangue



Um idoso, de 63 anos, foi brutalmente assassinado em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite desse domingo (7/7). Ele foi localizado por populares, caído em via do Bairro Nossa Senhora de Lourdes, com diversas lesões na região da cabeça e perdendo muito sangue.





Ainda conforme o registro da Polícia Militar (PM), equipe do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (SAMU) realizou os primeiros socorros ao idoso, mas pouco tempo depois ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no local.

O suspeito, de 24 anos, foi preso em flagrante instantes após o crime, por equipe da PM, após denúncias de testemunhas. Ele confessou o crime e disse que a motivação estaria relacionada a atritos anteriores com a vítima e no dia do crime eles teriam trocado ofensas.





O crime aconteceu na Rua das Camélias, Bairro Nossa Senhora de Lourdes.





Disparo de impulso elétrico





Também consta no registro policial que, inicialmente, o suspeito foi abordado pelos policiais na Rua Topázio, onde desobedeceu à ordem de parada. Em seguida, o homem continuou fugindo da guarnição e no que no cruzamento com a Rua das Açucenas, ainda conforme o registro policial, foi necessário o uso de um disparo de pistola de emissão de impulso elétrico, que acertou o suspeito na região dorsal esquerda. Em seguida, ele foi algemado por um dos policiais.