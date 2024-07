Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia BR-050 por importunação sexual. Ele cometeu o crime em um ônibus interestadual e chegou a fugir do veículo, mas foi encontrado pelos policiais. O caso aconteceu nesta segunda-feira (1/7).

A PRF foi alertada na unidade operacional, em Araguari, no Triângulo Mineiro. A vítima contou que dormia com um cobertor sobre o corpo, mas acordou com um homem tocando sua genitália. Ela gritou e o abusador se assustou. Ele estava com a calça abaixada.

O suspeito se aproveitou de uma parada do veículo e fugiu. O motorista do ônibus, após saber do abuso, se dirigiu para a base policial. Alertados, os policiais fizeram buscas pela rodovia e o encontraram em um unidade do Serviço de Atendimento ao Usuário da concessionária responsável pela BR-050 no trecho de Araguari.

De acordo com a polícia, o homem relatou que entrou no ônibus em Uberaba e confirmou o abuso contra a passageira. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Araguari.