Desentendimento teria ocorrido porque passageiros foram impedidos de entrar com bebidas no carro; motorista também estaria dirigindo perigosamente

Um homem foi atropelado por um motorista de aplicativo após ambos discutirem durante a viagem, nesse sábado (29/6), em Uberlândia. A vítima reclamava da forma como o condutor dirigia e teve ferimentos nas costas ao ser atingido. Um vídeo mostrou o momento do ataque.

Veja o vídeo:

O atropelamento aconteceu no bairro Laranjeiras, zona sul da cidade, já no fim da viagem. O vídeo mostra quatro pessoas descendo do veículo, ao mesmo tempo em que um deles vai até a janela do carro e segue falando com o motorista.

Momentos depois, o condutor da ré e avança sobre o passageiro, que é jogado para cima do capô e depois cai no chão. O carro vai embora.

Vítima e testemunhas disseram à Polícia Militar que houve falta de educação por parte do condutor, que impediu que os passageiros embarcassem com bebidas. A corrida também teria sido problemática, com excesso de velocidade e bate boca entre motorista e passageiros.

Momentos antes do atropelamento, a vítima teria batido a porta com força e dito que o motorista poderia ter problemas pela forma como o conduziu. Até o fechamento desta reportagem, ninguém tinha sido preso.