O desentendimento entre um promotor e um procurador de justiça, que terminou, segundo os envolvidos, com soco, mordida e tentativa de enforcamento, na academia de ginástica de um prédio, no Bairro Santo Agostinho, na Zona Sul de Belo Horizonte, será investigado pela Procuradoria do Ministério Público.







A informação é da assessoria de imprensa da Polícia Civil de Minas Gerais, que informa que o fato envolve dois profissionais da justiça, um promotor e um procurador, isso porque não pôde ser feito registro na Delegacia de Plantão.





Segundo informações do Boletim de Ocorrência (B.O.) da Polícia Militar, o procurador, de 61 anos, contou que, ao chegar na academia, notou que o promotor, de 51, o encarava.





O procurador, constrangido com a situação, resolveu questionar o promotor, seu vizinho. A partir daí, segundo o B.O., teve início uma discussão. O procurador acusa o promotor de tê-la ofendido e o agredido com um soco no rosto, além de ter lhe dado uma mordida na mão e ainda tentou enforcá-lo. O procurador precisou ser levado a um hospital.





Já o promotor disse que estava com seu personal trainer, quando o vizinho entrou no local. Disse, ainda, que o promotor teria agido de maneira acintosa, se dirigindo a ele, falando mal de sua pessoa e o xingou: "Olha o seu tamanho, você é corno".





Disse também aos policiais que algum tempo atrás, houve um episódio, ocorrido no elevador do prédio, em que o mesmo vizinho teria ameaçado lhe dar um tiro. E admitiu ter dado um soco no rosto do procurador, por estar com acúmulo de raiva do mesmo.





O caso ocorreu em 25 de junho, no entanto, só veio à tona agora, quando o caso foi registrado na Procuradoria do Ministério Público.