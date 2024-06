Um homem de 25 anos morreu preso às ferragens na madrugada deste sábado (29/6) após o carro que ele conduzia bater contra um caminhão na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. A vítima foi identificada como Igor Silva Nascimento pelo Instituto Médico-Legal (IML) do município. Nas redes sociais, o jovem se apresentava como personal trainer e vendedor. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, os veículos — ambos da cidade de Teófilo Otoni — trafegavam em sentidos opostos na rodovia, quando aconteceu a colisão. A dinâmica do acidente, no entanto, não foi explicada pela corporação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, outro homem que estava no carro junto com Igor e o motorista do caminhão ficaram feridos Corpo de Bombeiros

De acordo com os militares, outro homem que estava no carro junto com Igor e o motorista do caminhão ficaram feridos. Eles foram conduzidos para atendimento hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As idades deles não foram divulgadas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e, após as diligências, liberou o corpo, que foi encaminhado pelo serviço funerário ao IML da cidade.

Nas redes sociais de Igor, seguidores lamentaram a morte. “Uma pessoa maravilhosa. Deus abençoe e console todos os familiares”, disse um. “Amo você amigo! Foi um prazer ter você em minha vida”, escreveu outra pessoa.