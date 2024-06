Um menino de 2 anos morreu neste sábado (29/6) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, após um acidente que aconteceu nessa sexta-feira (28/6), no Bairro Santa Efigênia.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, uma mulher de 37 anos estava na direção de um carro estacionado em frente a uma residência, quando o veículo “desceu a via repentinamente”, arrastando o próprio filho, que estava na lateral do automóvel. As informações foram repassadas aos militares por um irmão da mulher.

O carro se deslocou por cerca de 20 metros, subiu em uma calçada e capotou. Mãe e filho foram levados por familiares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Santa Luzia.

Neste sábado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para transferir a criança ao Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

Na unidade, o menino foi submetido a uma tomografia computadorizada, que apontou uma fratura na base do crânio, ocasionado um traumatismo cranioencefálico grave. A criança morreu pouco depois do resultado do exame, informou o Samu.