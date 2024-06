Duas pessoas, tio e sobrinha, de 55 e 32 anos, foram presas em Itaguara, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na manhã desta sexta-feira (28/6), suspeitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O crime ocorreu em 4 de fevereiro deste ano, na zona rural da cidade. Na ocasião, a mulher teria matado o companheiro, de 44 anos, e ateado fogo no corpo dele.







Conforme a Polícia Civil, os suspeitos já haviam sido presos temporariamente em maio, mas foram soltos. Com a conclusão das investigações, a Polícia Civil indiciou a dupla e representou à Justiça pela prisão preventiva de ambos, as quais foram cumpridas nesta manhã.





O corpo da vítima foi encontrado carbonizado dentro de uma caminhonete, às margens da BR-381, no município de Rio Manso, na Região Central de Minas. Segundo apurado pela corporação, o homem foi executado na casa em que vivia com a companheira, na localidade de Butua, área rural de Itaguara.





A delegada Anagreici Pretto, durante a Operação Viúva Negra, afirmou que as provas apontam que a mulher teria deixado o marido inconsciente com a ingestão de remédios com efeitos sedativos, acionando em seguida o tio, responsável por esfaquear a vítima até a morte. “À noite, eles levaram o corpo para o carro da vítima, dirigiram até a localidade de Biquinha das Pedras, às margens da BR-381, no município de Rio Manso, e atearam fogo, na intenção de desfazer as provas das facadas e levar as investigações para outra linha”.





Durante as investigações, a mulher confessou aos policiais o homicídio. Na época, ela alegou que cometeu o crime devido a constantes ameaças sofridas por parte do companheiro.