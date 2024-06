Uma loja de enxovais na Rua Grão Mogol, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi arrombada pelo menos 14 vezes só neste mês. A última ocasião que ladrões entraram no estabelecimento foi durante a madrugada desta quinta-feira (28/6). Os furtos têm acontecido desde o dia 15 de junho. A Polícia Militar já foi acionada, mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso.





Os arrombamentos foram flagrados pelas câmeras de segurança do local. Em uma das filmagens, registrada no último domingo (23/6), um homem vestindo calça jeans, camiseta polo clara e tênis é visto na porta do escritório mexendo na fiação do aparelho do sensor de alarme. Ele então se agacha e rasteja até o fundo da sala, não se importando que está sendo filmado.





O homem então começa a mexer nas caixas e a pegar materiais. Ele segue andando pelo escritório, abrindo gavetas e procurando por eletrônicos. Ao sair do cômodo, ele ainda pega uma sacola e coloca os produtos furtados.





Conforme o boletim de ocorrência registrado pelo proprietário do comércio no fim de semana, os criminosos levaram equipamentos de obra como serra de corte, martelete e extensões de fio. Também foram roubados um celular, um monitor de computador e diversos produtos de enxoval.





Ao Estado de Minas, os proprietários relataram que, em uma noite, o homem, que às vezes está acompanhado de outra pessoa, entra e sai da loja ao menos três vezes. A cada vez que voltam, mais produtos são levados. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 10 mil.





De acordo com a Polícia Militar, os ladrões entram pelos fundos do imóvel, através de uma janela de vidro. Para chegar até o local, eles passam por um lote onde funciona um estacionamento. A reportagem questionou a corporação para saber quais medidas estão sendo tomadas para aumentar o policiamento do bairro, para coibir que os comércios da região sejam assaltados. Mas até a publicação desta matéria não houve resposta.