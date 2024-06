A Feira Hippie, que acontece todos os domingos na extensão da Avenida Afonso Pena, no Centro de BH, ganha um mapa interativo a partir deste domingo (30/6). O “Vem pra Feira”, nome dado ao mapa disponível no Portal Belo Horizonte e no PBH APP, conta com informações de setores, barracas e produtos do evento que toma conta do centro de Belo Horizonte no fim de semana.







O mapa possibilita também que os 1.585 feirantes possam divulgar a própria história, trabalho e vendas. Será possível incluir informações adicionais no cadastro, como nome comercial da barraca, texto descritivo, contatos e fotos dos produtos.





Secretária adjunta municipal de Política Urbana, Lívia Monteiro afirma que “mais do que modernizar a Feira da Afonso Pena, o 'Vem pra Feira' é um símbolo do nosso compromisso em construir uma Belo Horizonte cada vez mais inteligente, conectada e acessível”.





“É a materialização do conceito de Cidade Inteligente que coloca a tecnologia a serviço das pessoas para melhorar a qualidade de vida de todos e o acesso a nossos espaços e eventos públicos”, completa.





Para celebrar a data, o dia do lançamento também terá a montagem de uma Rua de Lazer em seu espaço cultural.

O que tem no mapa?





Navegação virtual: é possível explorar a feira, passeando pelos setores e visualizando as barracas

Pesquisa por barracas: as barracas poderão ser encontradas por nome e produto

Informações sobre os feirantes: a pesquisa possibilitará saber a história e os produtos de cada feirante

Pesquisa geral: possibilidade de pesquisas gerais para ter uma visão completa da feira, como localização dos setores, dos sanitários e dos pontos de atendimento da brigada. Também é possível visualizar os endereços e pontos de referência no entorno para facilitar a identificação da barraca desejada





* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata