Para monitorar uma rede elétrica com mais de 540 mil quilômetros de extensão, a Cemig usa, entre suas tecnologias, os drones. Os equipamentos são os mais utilizados para fazer a inspeção das linhas e redes em sua área de concessão, de acordo com a empresa. Como o serviço é feito, predominantemente, em áreas rurais, alguns clientes têm dúvidas de quando os equipamentos estão sendo usados pelos profissionais da companhia.







Por isso, a companhia destaca que os especialistas que operam os drones são uniformizados e têm crachás de identificação. Além disso, os carros são adesivados com a logomarca da companhia - no caso de equipes próprias - ou a serviço da Cemig, no caso de empresas parceiras.





A empresa informa ainda que, atualmente, as inspeções são feitas por técnicos que desempenham a atividade visualmente ou com o auxílio de equipamentos como termovisores – câmeras termográficas que captam a imagem e mostram as regiões, os pontos quentes e frios da rede de distribuição, suscetíveis assim a defeitos.





O engenheiro do Sistema Elétrico da Distribuição da empresa, Fernando César Gomes, explica que o trabalho tem um horário próprio para ser executado, bem como um objetivo específico. "É importante destacar que as equipes da Cemig utilizam os drones apenas para o monitoramento das linhas e redes da companhia. Estes serviços são realizados durante o dia e empresas a serviço da Cemig não estão autorizadas a utilizar drones durante a noite.”





Caso o cliente tenha dúvidas sobre as operações com drone, pode entrar em contato com o Fale com a Cemig – por meio do telefone 116.





Precisão na localização de defeitos





De acordo com a empresa, atualmente, o uso dessa tecnologia tem facilitado a manutenção dos ativos da empresa, dando condições de localizar e atuar nos reparos em defeitos que atingem a rede elétrica em locais de difícil acesso e visibilidade, como áreas rurais e em comunidades e aglomerados nos grandes centros urbanos.





Desde janeiro de 2023, a companhia já inspecionou mais de 130 mil km de linhas de média tensão em sua área de concessão em Minas Gerais.





Ainda segundo a empresa, os drones permitem uma autonomia supervisionada de plano de voo com uso de visão computacional, GPS e sensores embarcados, além do uso de câmeras térmicas com processamento digital de imagens para detectar anomalias nas redes.





“É uma tecnologia que tem se mostrado essencial para auxiliar nas inspeções visuais, uma vez que oferece uma visão detalhada da parte superior da rede e dos postes, revelando defeitos que seriam impossíveis de serem observados a olho nu. Esses equipamentos proporcionam uma visão mais ampla e privilegiada da fiação, tornando as inspeções mais efetivas e seguras”, explica Gomes.?