Um grave acidente entre um carro e um caminhão causou a morte do vereador da cidade de Ipuiúna, Fernando Macedo Carvalho, de 42 anos, na MG-455, em Andradas, no Sul de Minas.





A batida aconteceu por volta de 16h30 dessa quinta-feira (27/6), no KM 21. A mulher do vereador, que também estava no carro e é funcionária pública municipal de Ipuiúna, ficou gravemente ferida e foi encaminhada para o hospital de Andradas.

O motorista do caminhão disse que seguia sentido Ibitiúra de Minas e precisou entrar na contramão de direção, quando um carro que seguia à sua frente freou. Com isso, o caminhão teria batido de frente com o carro.

Entretanto, uma testemunha de 29 anos relatou aos policiais que o caminhão realizou uma ultrapassagem de dois veículos, em uma curva existente no local, causando a colisão com o automóvel que seguia em sentido contrário.

Carro ficou totalmente destruído no acidente





A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou seus trabalhos para investigação. O corpo foi encaminhado para Funerária Municipal de Ipuiúna e os veículos envolvidos, liberados para remoções.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.



Luto de três dias



Fernando Macedo Carvalho estava em seu terceiro mandato como vereador em Ipuiúna. Em nota de pesar, a prefeitura da cidade lamentou a perda e decretou luto oficial de três dias no município. No mesmo período, a bandeira da cidade ficará hasteada a meio mastro.



Também por meio de nota, a Câmara de Ipuiúna expressou os sentimentos pela perda do companheiro de legislativo.



