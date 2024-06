Metrô circula com intervalo de 20 minutos neste fim de semana

Neste sábado (29/6) e domingo (30/6) o MetrôBH, que liga a capital mineira a Contagem, terá intervalos de 20 minutos entre as viagens, com o intuito de viabilizar as obras do sistema, comandado pelo Grupo Comporte desde março de 2023.

Entre as estações Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte, e Calafate, Região Oeste, também haverá mudança neste fim de semana e os trens circulam em uma só via, portanto, é importante que os usuários observem o sentido dos trens antes do embarque.

Haverá comunicação visual específica sobre as mudanças e avisos sonoros nos trens e estações. Colaboradores do Metrô BH também estarão no local para auxiliar os passageiros.





No domingo, 30 de junho, o Centro de Controle Operacional também irá acompanhar a demanda de passageiros, para atender ao público que irá ao jogo entre Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, na Arena MRV, às 11h, e, se necessário, viagens extras serão ofertadas.

Aumento da passagem

A passagem do MetrôBH vai ficar mais cara a partir da próxima segunda-feira (1/7), com a tarifa, antes R$ 5,30, por R$ 5,50. O aumento foi de 3,77% entre março de 2023 a março de 2024. Com a alteração do valor dos trens da capital, as tarifas de integração em ônibus do sistema metropolitano também aumentam.

O aumento foi liberado pelo Governo de Minas Gerais em resolução publicada nesta quinta-feira (27/6) no Diário Oficial do Estado (DOE).