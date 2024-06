A passagem do metrô que liga Belo Horizonte a Contagem, na Região Metropolitana de BH, vai ficar mais cara a partir de segunda-feira (1/7). O aumento foi liberado pelo Governo de Minas Gerais em resolução publicada nesta quinta-feira (27/6) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), responsável pela mudança, a tarifa passou de R$ 5,30 para R$ 5,50. O valor representa o aumento de 3,77% entre março de 2023 a março de 2024. O documento foi assinado pelo secretário da pasta, Pedro Bruno Barros de Souza.

Com a alteração do valor do metrô da capital, as tarifas de integração em ônibus do sistema metropolitano também aumentam.

Ainda de acordo com a Seinfra, o troco máximo a ser devolvido pelos operadores do sistema metroferroviário da Grande BH é de R$ 50.

O Estado de Minas entrou em contato com a concessionária Metrô BH e não obteve retorno até a publicação desta matéria.