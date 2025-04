Morre Tanea Romão, chef mineira que participou do "Pesadelo na Cozinha"

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Morreu neste sábado (19/4), aos 58 anos, a chef mineira Tanea Romão. A informação foi divulgada pela premiação Prazeres da Mesa. Tanea estava internada com cetoacidose diabética. Ela ganhou projeção nacional ao participar do reality show “Pesadelo na cozinha”, em 2021, com seu restaurante Kitanda.





“A gastronomia perde uma grande cozinheira e pesquisadora da cultura alimentar brasileira. Tanea Romão nos deixa, aos 58 anos, após ser internada neste sábado com cetoacidose diabética. Era grande amiga de toda a equipe Prazeres da Mesa. Foi chef madrinha do projeto Sabor de São Paulo e percorreu muitos e muitos quilômetros conosco, em viagens divertidas e emocionantes”, escreveu a premiação.

“Sempre bem-humorada, disposta a ensinar e a levar a paixão que a movia pela gastronomia a todos, Tanea era uma mulher incansável, lutadora e dedicada. Há cerca de dois anos, vendeu seu restaurante em São Paulo e se mudou para São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas”, continuou.

Em 2009, Tanea abriu o restaurante Kitanda Brasil, em Gonçalves, na Serra da Mantiqueira, onde servia um menu degustação com 90% de ingredientes locais. Em 2012, levou o restaurante para Tiradentes, na região Central de Minas.

Em 2018, transferiu o Kitanda para São Paulo, passando a servir comida brasileira caseira. Dois anos depois, o estabelecimento foi transformado no Pesadelo na Cozinha, reality show da Band comandado por Erick Jacquin. Na época, o restaurante Kitanda passou a se chamar “Casa da Tanea”.

A proprietária fechou as portas em 2023, após as dificuldades enfrentadas durante a pandemia da Covid-19. Depois disso, mudou-se para São Gabriel da Cachoeira, no noroeste da Amazônia.

Lá, ela trabalhou como merendeira em uma escola do município. “Uma de suas últimas atividades no Amazonas, como nos contou seu amigo, o chef Carlos Ribeiro, foi como merendeira em uma escola local. ‘E estava feliz com isso’, diz ele. Também atuava como consultora em estabelecimentos gastronômicos da região, e seu próximo desejo era abrir a Casa de Tanea por lá”, revelou a página Prazeres da Mesa.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento da chef.