Chef de cozinha Franciene Corlaiti morre, aos 43 anos, em BH

Morreu nesta quinta-feira (3/4) a chef Franciene Corlaiti Garcia. Aos 43 anos, ela era conhecida por comandar, desde 2014, a própria hamburgueria artesanal, a Benedictus Gourmet, famosa no bairro Miramar, no Barreiro, em Belo Horizonte.

A morte foi confirmada pela filha Gabriela. Em publicação nas redes sociais, ela comunicou o falecimento da mãe. "Mulher incrível, batalhadora, amada por todos, gentil e de um coração enorme. Te amarei para sempre", escreveu.

Familiares, amigos e clientes fiéis também lamentaram o falecimento da chef e registraram comentários como: "Meu coração está em pedaços!", "Dona dos melhores hambúrgueres do Barreiro", "Uma perda imensurável'.

Nathalia Herrero foi companheira de Franciene por seis anos, durante o funcionamento da primeira unidade da Benedictus Gourmet, aberta em Porto Seguro. "Não estávamos mais juntas, mas tínhamos muito respeito uma pela outra e pela nossa história", contou ao Estado de Minas.

Conforme informações do portal Barreiro Notícias, a chef sofreu uma parada cardíaca na madrugada desta quinta. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

No perfil oficial da Benedictus Gourmet, Franciene aparece em vídeos e fotos sempre com um sorriso no rosto. A última publicação da hamburgueria no Instagram foi um convite para o "Festival de Outono", que aconteceria neste sábado (5/4). A programação incluía música ao vivo, sanduíches e drinques.

Quarta morte na gastronomia

Franciene é a quarta chef em BH a falecer nos últimos dois meses. No dia 9 de fevereiro morreu, aos 36 anos, o chef Paulo Yoller, dono da hamburgueria CJ’s Burger, na Savassi, região Centro-Sul. Ele trabalhou na cozinha desde os 15 anos. Mesmo sem nenhuma referência em casa, desde cedo sabia que queria ser cozinheiro.

Em 17 de março, foi anunciado o falecimento do chef de cozinha Thiago Chiericatti, famoso pelas apresentações ousadas de seus pratos. Aos 36 anos, o belo-horizontino tinha um currículo extenso, colecionava prêmios e liderava equipes de restaurantes que chefiou.

O chef Thiago Chiericatti destacava-se pelo olhar inovador sobre a culinária. Com mais de 15 anos de experiência, ele reinventava pratos clássicos, tanto da cozinha internacional quanto mineira. Apaixonado pela profissão, costumava dizer que não media palavras ao falar sobre seu amor pela cozinha. Em 2016, foi indicado ao Prêmio Nacional Chef Dolma como um dos três melhores chefs de Minas Gerais. Três anos depois, recebeu o título de chef embaixador do estado e ganhou projeção nacional ao participar do reality The Taste Brasil, do GNT.

Três dias depois, em 20 de março, Marcelo Aparecido morreu, aos 30 anos. O chef estava à frente da Hamburgueria Artesanal Chapas Burguer. O profissional era portador de anemia falciforme e recentemente, passou por uma piora no quadro.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice