Morre a segunda vítima do acidente na MGC-462 que matou jovem de 19 anos

Morreu no final da tarde desta quarta-feira (02/05), após sete dias internada, Wanessa Márcia Ferreira, de 41 anos. Ela foi a segunda vítima do acidente na madrugada de 27 de março, no km 02 da MGC-462, em Patrocínio, no Alto Paranaíba.

Na ocasião, o veículo GM/Celta seguia no sentido Patrocínio quando atropelou uma vaca, de pelagem escura, que estava solto na rodovia. Com o impacto, o animal foi projetado contra o para-brisa e o teto do carro.

No banco do passageiro dianteiro estava um jovem de 19 anos, Wigner Souto Silva, que morreu no local. Além dele, o veículo era ocupado pelo motorista, um homem de 26 anos, e duas passageiras, Wanessa Márcia Ferreira, de 41 anos, e outra mulher, de 27 anos.

Os três tiveram ferimentos pelo corpo e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros. Wanessa, que ficou gravemente ferida, ficou internada por sete dias antes de morrer.

Depois do exame da perícia, o corpo de Wigner foi liberado para a funerária de plantão. Equipes da concessionária EPR Triângulo, responsável pela rodovia, retiraram a vaca da pista e encontraram outros seis bovinos soltos na área. Até o momento, o responsável pelos animais não foi identificado.