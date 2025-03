Funcionário morre atropelado por rolo compressor em área da Cenibra em MG

Um homem de 28 anos morreu na noite desta quinta-feira (27) depois de um acidente de trabalho na área da Cenibra, localizada em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A vítima, Cladson Vittor Ferreira de Castro, natural de Ipaba, foi atropelada por um rolo compressor enquanto desempenhava suas funções na empresa.

De acordo com informações, Cladson foi rapidamente socorrido e levado para o Hospital Márcio Cunha (HMC),mas chegou já em estado crítico, sem sinais vitais. A equipe médica tentou manobras de reanimação cardíaca, mas sem sucesso.

A reportagem entrou em contato com a Cenibra para obter um posicionamento sobre o acidente, mas até o momento da publicação desta matéria aguarda retorno. O caso segue em investigação para apurar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia