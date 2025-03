Rivalidade entre gangues mata jovem na Grande BH

Um homem, de 19 anos, foi morto a tiros e outras duas pessoas foram baleadas na Vila Esportiva, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (28/3). Uma rivalidade entre traficantes pode ter sido a causa do ataque.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que moradores da região ouviram barulhos de tiros. Os militares se deslocaram ao endereço e encontraram um aglomerado de pessoas em volta do corpo do jovem que estava caído no chão, ainda com sinais vitais aparentes.

O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Risoleta Neves, mas morreu antes de chegar ao local. Segundo o médico de plantão, o jovem foi atingido por nove disparos de arma de fogo.

Conforme o boletim de ocorrência, um homem, de 36 anos, também foi atingido pelos disparos na mão esquerda, enquanto uma mulher, de 32, foi atingida no pé esquerdo.

Aos policiais, a namorada da vítima relatou que o jovem não tinha envolvimento com crimes, mas tinha amizade com traficantes do bairro Jardim Daliana. Por esse motivo, traficantes do bairro JK, rival do Jardim Daliana, já teriam ameaçado a vítima, mas o jovem não fez registro da ocorrência.

Outra testemunha contou que viu dois homens em uma moto vermelha disparando contra a vítima, e os militares suspeitam que um homem que é atuante no tráfico de drogas e crimes violentos na região seja um dos autores.

Os militares buscaram pelos suspeitos na região, mas ninguém foi encontrado. A ocorrência foi encaminhada para a 13ª Delegacia de Polícia Civil de Vespasiano, que segue com a investigação.

Com Isabella Alvim/TV Alterosa