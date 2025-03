BH: suspeito de homicídio é morto em troca de tiros com a polícia civil

Um homem, de 28 anos, suspeito de cometer um homicídio em Belém, no Pará, morreu nessa quarta-feira (26/3), após uma troca de tiros com policiais civis no bairro João Pinheiro, Região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), uma equipe do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) cumpria um mandado de prisão preventiva, à pedido do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quando o conflito aconteceu.

A PC informou que durante o cumprimento do mandato, o homem resistiu à voz de prisão, e atacou os policiais com diversos disparos de arma de fogo.

"Com o objetivo de preservar suas vidas, os agentes repeliram a injusta agressão, realizando disparos contra o infrator, que faleceu", comunicou a corporação.

A perícia oficial compareceu ao local, e realizou a coleta de vestígios e informações que irão contribuir para a investigação. O corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil ainda afirmou que "um procedimento investigatório foi instaurado, para a devida apuração dos fatos, e tramita no Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)".

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos