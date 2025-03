Homem toma pancada na cabeça com filhos no carro em briga de trânsito

Um homem foi agredido na cabeça na frente dos filhos e o carro dele foi danificado após uma discussão de trânsito nessa quarta-feira (26/3), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Quatro homens são procurados pela agressão.

Segundo o que foi informado à Polícia Militar (PMMG), a vítima estava na rodovia BR-050, no perímetro urbano de Uberlândia, e reduziu a velocidade para passar por um radar de velocidade.

Um carro que vinha logo em seguida bateu na traseira do carro da vítima. Houve discussão. Os veículos chegaram a rodar mais um pouco até que, ao pararem, quatro homens desceram do carro e atiraram garrafas de cerveja contra o veículo do homem, que estava com os filhos de oito e 13 anos no banco de trás.

A vítima tomou uma pancada na nuca e caiu. Ainda não foi determinado com o que ele foi acertado, tendo relatos de um machado e também de uma pedra. Testemunhas se aproximaram para ajudar o pai ferido e os agressores fugiram.

O homem precisou de atendimento médico, mas não corre risco de morrer. Ainda que estivessem próximos, os filhos dele não se feriram.