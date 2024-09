Estão presos os dois motoristas envolvidos em uma briga de trânsito, que começou em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, e terminou em acidente no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, na manhã dessa quarta-feira (4/9).





Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão deu entrada no Hospital João XXIII, foi atendido e liberado. Já o condutor do VW Gol foi localizado no Hospital Risoleta Neves com um ferimento de faca no braço direito. Ele foi atendido e liberado.

Depois do atendimento médico, os dois condutores receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. As armas usadas na discussão foram apreendidas.





Armas usadas na briga de trânsito no Anel Rodoviário PMMG

O incidente ocorreu na altura do Bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste da capital, a 115 quilômetros de distância do local onde a briga teve início.

Informações preliminares indicam que os condutores discutiram e se fecharam ao longo do percurso. Ao chegar no Anel Rodoviário, o motorista do Gol teria fechado o caminhão. Para evitar perder o controle da carreta, o condutor acabou batendo em diversos outros veículos, incluindo o carro do desafeto.

Testemunhas informaram à Polícia Militar Rodoviária que, durante a batida, o homem que estava no carro pequeno correu atrás do condutor do caminhão, quebrou o vidro da porta do veículo e deu uma martelada na cabeça do motorista. Em resposta, o condutor do caminhão atingiu o outro com golpes de faca em um dos braços.

De acordo com a PM, quando os militares chegaram ao local, o motorista do Gol não foi encontrado. Apenas horas depois, a polícia foi informada que um homem deu entrada no Hospital Risoleta Neves com um ferimento de faca no braço.