Um homem de 34 anos foi morto com vários disparos de arma de fogo no Bairro Nazaré, na Região Nordeste de Belo Horizonte, no início da tarde desta quarta-feira (4/9). Um rapaz de 30 anos é apontado pela Polícia Militar como suspeito do homicídio.

Conforme o registro da ocorrência policial, familiares disseram que a vítima teria alugado um carro com o suspeito para fazer um serviço, mas não havia devolvido o veículo e, desde então, passou a receber ameaças.

A PM conversou com testemunhas, que relataram ter visto uma dupla em uma moto deixando o local do homicídio. Até o fechamento desta publicação, ninguém havia sido preso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito, e o corpo foi liberado e conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML) depois de concluída a perícia de local preliminar da Polícia Civil, que, agora, irá investigar o caso.