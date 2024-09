A escola informou que as aulas estão suspensas até avaliação do engenheiro elétrico

Um curto-circuito em um disjuntor causou incêndio na Escola Estadual Luiz Gonzaga Bastos, na cidade de Conselheiro Pena, na Região do Rio Doce.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e conseguiu controlar a situação. Os alunos foram retirados do colégio em segurança.

Os militares informaram que não houve o registro de feridos ou de alguém que tenha se sentido mal pela situação. Ainda não há levantamento sobre a proporção dos danos na escola.



Nas redes sociais, a escola divulgou um pronunciamento afirmando que, as aulas to turno da tarde estão suspensas até a avaliação do engenheiro elétrico. "Informamos que toda a rede elétrica foi danificada. Os alunos da manhã foram liberados e passam bem", diz o comunicado.

O Estado de Minas procurou a Prefeitura de Conselheiro Pena, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto e a matéria será atualizada caso houver resposta.