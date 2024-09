Também foram encontradas uma carabina e munições no veículo

A Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais (PMMG) encontrou, nesta quarta-feira (04/9), um cervídeo, popularmente conhecido como veado, morto e sem a pele no porta-malas de um carro. O caso aconteceu na zona rural de Bonfinópolis de Minas, na Região Noroeste do estado.

De acordo com informações da corporação, a equipe recebeu uma denúncia anônima de que um homem de 30 anos estaria caçando animais silvestres próximo a uma região do Arrozal e intensificou o patrulhamento.





Além do animal encontrado na traseira do veículo, o autor possuía uma carabina e 43 munições. A arma de fogo está registrada em nome do jovem.





A Lei de Crimes Ambientais proíbe matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar animais silvestres, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente sob pena de detenção de seis meses a um ano e multa.

