Dois integrantes de um grupo de tráfico de drogas que atua na Região de Venda Nova, de 19 e 26 anos, foram presos preventivamente na manhã desta quarta-feira (4/9). Eles são suspeitos de torturar pessoas que denunciavam à polícia bailes funks organizados para a venda de drogas e exibição ostensiva de armas.

As investigações começaram em junho, quando a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de festa no Bairro Jardim Leblon. No local, os policiais constataram que havia vítimas de tortura, supostamente praticada pelos dois investigados. O motivo das agressões era a denúncia do tráfico de entorpecentes na região.





As investigações conduzidas pelos policiais da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova revelaram que os suspeitos estariam envolvidos nos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo. Com base nesses resultados, foram solicitadas à Justiça as prisões preventivas dos envolvidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Durante a execução das prisões, os policiais apreenderam algemas, uma balança de precisão, dinheiro, um rádio comunicador, um coldre e celulares. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional.





Participaram das investigações policiais civis lotados na 3ª Delegacia Regional de Venda Nova, na Coordenação de Apoio Policial (CAP) e na Coordenação de Operações com Cães (COC).