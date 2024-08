Uma operação realizada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (28/8) nas cidades de Itaverava e Conselheiro Lafaiete, ambas na Região Central de Minas, resultou na prisão de dois suspeitos de envolvimento no assassinato do jornalista Ricardo Lelis em novembro de 2023 na zona rural de Itaverava. A ação também cumpriu oito mandados de busca e apreensão.





De acordo com as investigações, cinco pessoas teriam participado do homicídio. Na última terça-feira (27/8), um dos suspeitos já havia sido preso por posse de drogas e, hoje, outros dois investigados, de 23 e 35 anos, foram localizados e presos nos bairros Carijós e JK, em Conselheiro Lafaiete. Outros dois suspeitos permanecem foragidos.





Relembre o crime

Os suspeitos teriam se deslocado de carro até a localidade de Itaqui Alto, na zona rural de Itaverava, com a intenção de encontrar o jornalista Ricardo Lelis D'Assunção, de 50 anos, conhecido pelo pseudônimo "Roberto Carvalho" nas redes sociais, onde denunciava irregularidades políticas locais.





Ao ser abordado pelos suspeitos, Ricardo tentou reagir, mas foi atingido por um tiro no rosto. Testemunhas relataram que os agressores fugiram por uma estrada rural após o disparo. A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil investiga uma possível motivação política no crime. A suspeita é que as postagens de Ricardo nas redes sociais tenham gerado insatisfação e descontentamento no meio político. Com a prisão de três suspeitos, a PC espera conseguir avançar na investigação para concluir o inquérito.